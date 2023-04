POL-PDLU: Bilanz der Verkehrssicherheitswoche der PI Schifferstadt

Hochdorf-Assenheim (ots) - Am Sonntag, den 23.04.2023, gegen 05:16 Uhr, geht via Polizeinotruf die Meldung ein, dass soeben ein Pkw-Fahrer in der Oberstraße, in Hochdorf-Assenheim, einen geparkten Pkw gerammt hatte und diesen gegen die angrenzende Hauswand eines Einfamilienhauses stieß. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallörtlichkeit. Im ...

