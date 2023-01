Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Kirf, Täter flüchtet mit Diebesgut.

Kirf (ots)

Am Donnerstag, den 26.01.2023 im Zeitraum zwischen 08:00 - 13:00 Uhr kam es in Kirf, am Ortsrand in der Kimmstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter flüchteten mit Beute.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese sich unter der Telefonnummer 06581/91550 an die Inspektion in Saarburg zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell