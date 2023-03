Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dauersberg - Verkehrsüberwachung auf der Umleitungsstrecke der Großbaustelle

Dauersberg (ots)

Nach Einrichtung der Großbaustelle in de Ortslage Steineroth und der damit einhergehenden Umleitungsstrecke über die Ortschaften Dauersberg und Elben, hat der Verkehr dort in erheblichem Maße zugenommen. Deshalb wurde am 22.03.2023 auf der problembehafteten Kreisstraße 107 im Bereich Dauersberg eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Im Zeitraum 10:00-16:30 Uhr wurde eine Vielzahl von Verstößen festgestellt und entsprechend geahndet. Es kam zu 51 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 16 Verwarnungen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen, 13 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Durchfahrtverbot für Lastkraftwagen und einer Strafanzeige wegen des Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis. In diesem Umleitungsabschnitt ist die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt; ein Fahrzeugführer war dort mit 72 km/h unterwegs. Die polizeilichen Überwachungsmaßnahmen werden in den nächsten Wochen fortgeführt. Die Polizei Betzdorf appeliert an die Fahrzeugführer, sich aus Gründen der Verkehrssicherheit an die verkehrsbeschränkenden Anordnungen auf dieser Umleitungsstrecke zu halten.

