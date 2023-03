POL-PDLU: Vorsicht bei der Datenweitergabe im Internet

Limburgerhof (ots) - Am gestrigen Nachmittag und Abend wurden zwei Ladendiebe in einem Supermarkt in der Landauer Straße erwischt. Am Nachmittag steckte ein 17-Jähriger eine Tüte mit Backwaren im Wert von unter 3 Euro in seine Jackentasche und verließ den Markt, ohne an der Kasse zu bezahlen. Am Abend verließ ein 72-Jähriger den Supermarkt mit Lebensmitteln im Wert von ca. 20 Euro. Auch dieser Herr wollte ...

