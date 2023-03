Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebe auf frischer Tat erwischt

Limburgerhof (ots)

Am gestrigen Nachmittag und Abend wurden zwei Ladendiebe in einem Supermarkt in der Landauer Straße erwischt. Am Nachmittag steckte ein 17-Jähriger eine Tüte mit Backwaren im Wert von unter 3 Euro in seine Jackentasche und verließ den Markt, ohne an der Kasse zu bezahlen. Am Abend verließ ein 72-Jähriger den Supermarkt mit Lebensmitteln im Wert von ca. 20 Euro. Auch dieser Herr wollte offensichtlich seine Einkäufe nicht bezahlen. Beide Diebe wurden durch Angestellte auf frischer Tat erwischt. Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl wurden eingeleitet. Der 72-Jährige bezahlte im Nachgang die Waren, sodass er diese behalten durfte.

