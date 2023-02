POL-HAM: Mülltonne in Brand gesetzt

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 19. Februar, 15 Uhr, und Sonntag, 20. Februar, 0.50 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Soester Straße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten über einen Balkon in die Wohnung im ersten Obergeschoss. Hier hebelten sie eine Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Nachdem sie die Räume durchwühlten, nahmen sie Bargeld als Beute ...

