Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Auffahrunfall bei tief stehender Sonne - Zwei Leichtverletzte

Lippstadt (ots)

Zwei Leichtverletzte und 14.500 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (3. März 2022) auf der Beckumer Straße. Eine 57-jährige Frau aus Lippstadt befuhr gegen 07.30 Uhr mit ihrem Wagen die Beckumer Straße stadtauswärts. In Höhe der Einmündung "Am Rüsing" bemerkte sie den verkehrsbedingt dort bereits stehenden Wagens eines 26-jährigen Lippstädters zu spät und fuhr diesem auf. Hierzu gab sie an, dass sie aufgrund der tief stehenden Sonne geblendet und den Wagen vor sich überhaupt nicht wahrgenommen habe. Zwei Krankenwagen brachten die Leichtverletzten zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser. (reh)

