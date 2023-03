Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: LKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Lauterecken (ots)

51-Jähriger verursacht Unfall auf Tankstellengelände. Am Sonntagabend fuhr der Mann mit seinem Sattelfahrzeug gegen mehrere Findlinge auf einem Tankstellengelände. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten den Grund für die Fahruntüchtigkeit. Er hatte offensichtlich erhebliche Mengen an alkoholischen Getränken genossen. Ein von ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille Blutalkohol, weshalb ihm auf Anordnung der Polizei von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und an die Staatsanwaltschaft geschickt. Der Inhaber des Transportunternehmens musste einen Ersatzfahrer mit der Abholung des Sattelzuges beauftragen. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell