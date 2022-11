Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

In Wiesmoor hat sich am Donnerstag ein Unfall mit einem Linienbus ereignet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 15.50 Uhr ein 68 Jahre alter Dacia-Fahrer auf der Schulstraße und wollte nach links in den Amaryllisweg abbiegen. Hierbei stieß er mit dem entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Linienbus zusammen. In dem Bus wurden zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren leicht verletzt. Auch der Dacia-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Ihlow - Autofahrer stießen frontal zusammen

Zwei Autofahrer sind am Donnerstag bei einem Unfall in Ihlow verletzt worden. Im Bereich einer Fahrbahnverengung zwischen Dünenstraße und Deichstraße stießen gegen 14.40 Uhr ein BMW-Fahrer und eine Mercedes-Fahrerin frontal zusammen. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Der 76-jährige BMW-Fahrer und die 51-jährige Mercedes-Fahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 18-Jähriger ist am Donnerstagabend in Aurich mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Der Heranwachsende war gegen 22.50 Uhr auf der Straße Im Extumer Moor unterwegs und geriet in einen Straßengraben. Ein 18-jähriger Mitfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und dem 18-jährigen Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

