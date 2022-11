Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norden - Einbruch in Lager In der Straße Am Markt in Norden kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Getränkelager eines Supermarkts und entwendeten mehrere Kisten Leergut. Zeugenhinweise ...

mehr