Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am Samstagnachmittag, zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann bei der 94-jährigen Geschädigten in der Keltenstraße und zeigte einen Dienstausweis einer Ludwigshafener Wohnungsbaugesellschaft vor. Hierdurch gelangte der Täter in die Wohnung der Geschädigten, aus welcher dieser Schmuck im Wert von 5.000 EUR entwendete. Den Täter konnte die Dame wie folgt beschreiben: männlich, ca. 175 cm, schlanke Figur, südländischer Phänotyp, sprach akzentfrei Deutsch. Wir bitten Zeuginnen und Zeugen sich zu melden. Wer kann Angaben zu der unbekannten Person machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Beachte Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Trickdieben zu schützen: - Seien Sie immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. - Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. - Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gewähren keinen Einlass in Ihre Wohnung. - Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell