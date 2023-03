POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Betrug mittels eines unechten Goldrings

Frankenthal (ots) - Am Freitag (10.03.2023) gegen 01:30 Uhr gerieten zwei Unbekannte mit einem 22-Jährigen und einem 24-Jährigen in Frankenthal in der Mühlstraße, Ecke Johannes-Mehring-Straße, in Streit. Im weiteren Verlauf setzen die unbekannten Männer ein Messer ein und verletzten den 24-Jährigen schwer am Rücken und den 22-Jährigen leicht an der Hand. Nachdem Zeugen die Personen getrennt hatten, flüchteten ...

