Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlicher 18-jähriger Dealer fliegt bei Verkehrskontrolle auf

Altena (ots)

Gegen 18:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Donnerstagabend ein voll besetztes Auto in der Linscheidstraße. Während der Kontrolle schlug den Beamten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren entgegen. Die fünf Insassen wurden daraufhin durchsucht. Bei einem 18-jährigen Mitfahrer aus Altena konnten Cannabis und weitere Drogen aufgefunden werden. Zudem führte er ein Messer mit sich. Gegenüber den Polizisten gab er zu mit Betäubungsmitteln zu handeln. Durch die Einsatzkräfte wurde daraufhin das Zimmer des 18-Jährigen in seinem Elternhaus durchsucht. Dabei wurden Verpackungsmaterial sowie weitere Drogen gefunden. Die Drogen und das Messer wurden sichergestellt. Gegen des 18-Jährigen wird wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell