Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verdächtige Person in Wohnhaus

Plettenberg (ots)

Zeugen meldeten heute, 3.20 Uhr, eine verdächtige Person in einem Mehrfamilienhaus für betreutes Wohnen an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Der 22-Jährige lief durch das Haus und klingelte an mehreren Wohnungstüren. Polizeibeamte fanden ihn im Gebäude. Er machte einen verwirrten Eindruck und teils zusammenhanglose Angaben. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten eine PTB-Waffe. Diese wurde sichergestellt. Der mit 2 Promille stark alkoholisierte Plettenberger wurde in Gewahrsam genommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell