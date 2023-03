Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bus muss Vollbremsung durchführen - 81-Jährige leicht verletzt

Iserlohn (ots)

Eine 81-jährige Seniorin wurde bei einer Vollbremsung eines Busses am vergangenen Donnerstag, gegen 12:20 Uhr, leicht verletzt. Die Frau war einer der Fahrgäste. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr Bus auf der Hagener Straße in der Letmather-Innenstadt in Fahrtrichtung Pater und Nonne. Auf Höhe eines Cafés am Ausgang der Innenstadt querte plötzlich ein ca. 1.80m großer Mann mit schwarzer Jacke, Arbeitshose und Kappe die Straße. Der Busfahrer musste daraufhin eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fußgänger setzte seinen Weg fort. Durch die Vollbremsung verletzte sich die 81-jährige Seniorin, die sich im Bus befand, leicht. Sie wurde durch einen Rettungswagen behandelt. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Fußgänger. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

