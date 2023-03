POL-MK: Junge Männer mit Drogen erwischt

Hemer (ots) - Eine 76-jährige Iserlohner wurde am Mittwochnachmittag nach dem Einkauf in einem Discounter an der Elsa-Brandström-Straße bestohlen. Gegen 17 Uhr bezahlte sie dort ihre Ware und machte sich auf den Heimweg. Ihre Handtasche mit der Geldbörse lag in der Tasche des Rollators. Zuhause stellte sie fest, dass die Geldbörse weg war. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

mehr