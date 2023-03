Polizei Düren

POL-DN: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug in Düren

Düren (ots)

Mit einem Phantombild fahndet die Polizei nach einem Unbekannten der im Februar mit einem sogenannten "Schockanruf" eine große Menge Bargeld erbeutete.

Am Dienstag (21.02.2023) hatte sich gegen 14:00 Uhr ein bislang unbekannter Mann telefonisch bei der 82-jährigen Geschädigten gemeldet und sich als ihr Enkel ausgegeben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5447198). Der angebliche Enkel teilte weinend mit, dass er in einen Autounfall verwickelt sei und nun in Haft müsse. Nach Aufforderung durch eine weitere Person, die sich am Telefon als Polizist ausgab, händigte die Seniorin am Nachmittag einem Unbekannten an der Haustür Schmuck aus. Nach Prüfung des Schmucks wurde sie dann durch den unbekannten Mann aufgefordert, auch Bargeld auszuhändigen. Auch dieser Aufforderung kam die 82-Jährige nach. Mit einem Phantombild fahndet die Polizei nun, mit richterlichem Beschluss, nach dem unbekannten Abholer. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-8223 an den zuständigen Sachbearbeiter zu wenden. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der 02421 949-6425 für Sie zu erreichen.

