POL-DN: Verkehrsstörungen und Unfälle nach Wintereinbruch

Düren (ots) - Nachdem er von einem Ladendetektiv bei einem Diebstahl ertappt wurde, zog am Dienstagabend (08.03.2023) ein 37-Jähriger aus Düren ein Messer hervor und flüchtete. Gegen 21:30 Uhr fiel einem 52-Jährigen Detektiv eines Verbrauchermarktes der 37-Jährige auf, weil dieser sich mehrere Flaschen Spirituosen in seine Jackentasche steckte. Im Kassenbereich sprach der Detektiv den Tatverdächtigen an und wurde ...

mehr