Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (343/2022) Unbekannte brechen in Getränkemarkt in Teichhütte ein - Zigarettendiebe flüchten mit silberfarbenem BMW, Ermittler prüfen Zusammenhang mit Tat in Walkenried

Göttingen (ots)

Bad Grund, Ortsteil Teichhütte, Teichhütter Straße Donnerstag, 18. August 2022, gegen 23.00 Uhr

BAD GRUND (jk) - Zwei Tage nach dem Einbruch in eine Tankstelle in Walkenried (Landkreis Göttingen, siehe auch Pressemitteilung von heute unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5301040) haben möglicherweise dieselben Zigarettendiebe am späten Donnerstagabend (18.08.22) in Teichhütte (Landkreis Göttingen) zugeschlagen und Tabakwaren im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist zurzeit noch unklar. Die Ermittler des Polizeikommissariats Osterode stehen in engem Kontakt mit ihren Bad Lauterberger Kollegen.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen drangen die Täter gegen 23.00 Uhr mit Brachialgewalt in einen Getränkemarkt in der Teichhütter Straße ein und ließen aus diesem kistenweise Zigaretten mitgehen. Die Beute verluden die Diebe in einen silberfarbenen BMW und flüchteten. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080.

