POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Iserlohn (ots) - Die technische Störung der Telefonanlage der Liegenschaft in Iserlohn ist behoben. Die Störung bestand seit Dienstagvormittag. Weitere Liegenschaften waren nicht betroffen. Die Dienststellen in Iserlohn sind wieder wie gewohnt erreichbar. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

