POL-NOM: versuchter Einbruch in Seniorenheim

Uslar (ots) - Uslar(eiv), Försterweg in Fahrtrichtung Sohlingen. Ein 54-jähriger Einwohner eines Uslarer Ortsteiles befährt mit seinem Pkw den Försterweg in Richtung Sohlingen und kollidiert dabei mit einem über die Fahrbahn laufenden Fuchs. Der Fuchs verendet an der Unfallstelle. Am Pkw entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 700.- Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 150 ...

