Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - drei Verletzte nach Vorfahrtsverletzung

Northeim (ots)

37154 Northeim OT Edesheim, B3/ Leinestraße, Freitag, 03.02.23, 10.30 Uhr

Northeim (fro) - Am gestrigen Tag befuhr eine 76-jährige Northeimerin mit ihrem Pkw die Leinestraße und wollte im Bereich der dortigen Einmündung auf die B3 einbiegen. Hierbei übersah diese eine bevorrechtigte 22-jährige Northeimerin, die mit ihrem Pkw von Northeim in Richtung Einbeck fuhr, wodurch es zum Unfall kam. Die 76-jährige Fahrzeugführerin und ihre 63-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Göttinger Krankenhaus verbracht. Die 22-jährige Fahrzeugführerin wurde leichtverletzt dem Krankenhaus Northeim zugeführt.

Nach ersten Einschätzungen entstand an beiden Pkw ein Sachschaden von ca. 12000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell