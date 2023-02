POL-HAM: Zwei Sprinter von Firmengelände gestohlen

Hamm - Norden (ots) - Am Dienstag, 07. Februar 2023, gegen 15 Uhr kam es auf dem Bockumer Weg in Höhe der Hausnummer 71 zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Hamm leicht verletzt wurde. Eine 47-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem VW Polo den Bockumer Weg in westliche Richtung. Vor ihm fuhren der 30-Jährige in einem Ford Ka und eine 25-Jährige mit einem Seat Ibiza. Die 47-Jährige ...

