LPI-GTH: Verletzte Beifahrerin

Ilmenau, Schleusinger Allee 13, (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag, den 22.10.2022, gegen 06:15 Uhr schmissen Unbekannte mit einem Pflasterstein eine Scheibe an einem Mehrzweckgebäude in der Schleusinger Allee ein. Die unbekannten Täter drangen anschließend durch dieses Fenster in den Innenraum des Gebäudes ein. Im Innenraum des Objekts wurde eine Vielzahl an Türen gewaltsam geöffnet und die Innenräume sowie Schränke und Schubfächer, welche teils aufgebrochen wurden, ...

