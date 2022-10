Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vandalen am Werk

Ilmenau, Schleusinger Allee 13, (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 22.10.2022, gegen 06:15 Uhr schmissen Unbekannte mit einem Pflasterstein eine Scheibe an einem Mehrzweckgebäude in der Schleusinger Allee ein. Die unbekannten Täter drangen anschließend durch dieses Fenster in den Innenraum des Gebäudes ein. Im Innenraum des Objekts wurde eine Vielzahl an Türen gewaltsam geöffnet und die Innenräume sowie Schränke und Schubfächer, welche teils aufgebrochen wurden, durchsucht. Der verursachte Sachschaden wurde mit circa 10000,-EUR angegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Gotha hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die im vorgenannten Tatzeitraum verdächtige Personen gesehen haben bzw. Hinweise zur Tathandlung geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer ST/0260276/2022 bei der PI Arnstadt- Ilmenau zu melden.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell