Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Dreifach verglastes Fenster hält Einbruchsversuch stand

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Das dreifachverglaste Fenster einer Firma in der Staudinger Straße hat in der Nacht zum Mittwoch (12.-13.7.) offenbar einem versuchten Einbruch Stand gehalten. Am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr war der von den Kriminellen verursachte Schaden entdeckt worden. Auf noch nicht bekannte Weise hatten die Täter das umzäunten Gelände betreten und sich gewaltsam an dem Fenster zu schaffen gemacht. Das Kommissariat 21/22 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren eingeleitet. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamtinnen und Beamten alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell