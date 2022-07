Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Ost: Streit am See mündet in Strafanzeige

Augenzeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann aus Darmstadt wird sich wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten müssen.

Die Polizei war am späten Dienstagabend (12.7.) gegen 21.45 Uhr von einem 29 -jährigen Zeugen an den See "Grube Prinz von Hessen" gerufen worden. Dort, so der Mann aus Roßdorf, sei es zu einem Streit zwischen ihm und dem Darmstädter gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 46-Jährige den Hitlergruß gezeigt und den Ausruf "Heil Hitler" geäußert haben. Die herbeigerufenen Beamten stellten den Verdächtigen noch vor Ort, erhoben die Personalien und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Staatsschutz der südhessischen Polizei ist nun mit dem Fall betraut. Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell