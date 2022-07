Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Metalldiebe plündern Großbaustelle/Über 100.000 Euro Schaden

Kelsterbach (ots)

Eine Großbaustelle für ein Hotel "Am Südpark" geriet in der Nacht zum Dienstag (12.07.), in das Visier von Metalldieben. Die Täter richten an den bereits getätigten Installationen einen immensen Schaden an und entwendeten etwa 1400 Meter Kupferkabel. Der Schaden ist für die Ermittler derzeit noch schwer einschätzbar, dürfte aber insgesamt deutlich über 100.000 Euro liegen.

Zum Abtransport der Beute dürften die Kriminellen ein geeignetes Transportfahrzeug, möglicherweise einen Lastwagen, genutzt haben. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

