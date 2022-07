Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Autofahrer "pustet" 5 Promille

Raunheim (ots)

Bei einem 32 Jahre alten Autofahrer, der nach derzeitigem Ermittlungsstand zuvor mit seinem Fahrzeug auf einen Parkplatz in der Ringstraße fuhr und dort am Dienstagabend (12.07.), gegen 18.10 Uhr, schlafend von der Polizei in seinem Auto angetroffen wurde, zeigte ein Atemalkoholtest anschließend 5 Promille an.

Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die nun folgende Laboruntersuchung muss zeigen, ob sich dieser hohe Alkoholwert tatsächlich auch bestätigt. Der Mann wird sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten haben. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell