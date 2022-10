LPI-GTH: Spirituosen aus Keller entwendet

Remstädt / LK Gotha (ots) - Ein 85jähriger ortskundiger Subarufahrer verursachte am Samstagmittag auf der B247 in der Ortslage Remstädt einen folgenschweren Unfall. Er übersah beim Linksabbiegen ein sich aus Gotha näherndes Fahrzeug und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Alle Insassen - insgesamt sechs Personen - in beiden Fahrzeugen wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen, ...

