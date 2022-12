Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 13.12.2022 kam es im Zeitraum zwischen 08:30 - 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kanalstraße, infolgedessen sich der oder die bislang unb. Unfallbeteiligte unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Der Geschädigte parkte im o.a. Zeitraum seinen weißen VW Golf ordnungsgemäß auf der Straße in Höhe der Hausnummer 8. In der Zeit seiner Abwesenheit streifte offensichtlich ein Kfz im Vorbeifahren den VW Golf des Geschädigten und verursachte dabei einen Sachschaden am linken Außenspiegel. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 150 Euro geschätzt. Am Unfallort konnten zudem einzelne Fahrzeugteile, sowie eine Außenspiegelabdeckung eines fremden Kfz aufgefunden und sichergestellt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Tel. 05181/91160.

