Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher versuchen Leergut zu stehlen - Festnahme

Neuss (ots)

Zwei 25 Jahre alte Männer aus Düsseldorf konnten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11.08.), gegen 02:50 Uhr, nach einem Einbruch noch am Tatort festgenommen werden. Zeugen hatten die Polizei zu einer Lagerhalle an der Hermann-Klammt-Straße gerufen.

Polizeibeamte hatte bei ihrer Suche auf dem Gelände ein Rascheln im Gebüsch bemerkt und die Einbrecher entdeckt. Sie hatten offenbar mehrere hundert Plastikpfandflaschen aus dem Lager stehlen wollen.

Die Täter wurden vernommen und sind teilweise geständig. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung, bei der unter anderem Fingerabdrücke genommen und Fotos gemacht werden, konnten sie das Polizeigewahrsam verlassen. Die Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell