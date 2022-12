POL-HI: Sarstedt - Einbruch in Doppelhaushälfte

Hildesheim (ots) - Gronau (oss). Am vergangenen Freitag kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Diebstahl von Zigaretten und einem Fahrzeugschlüssel aus einem unverschlossenen Transporter Fiat Ducato, der in der Oststraße von einem 47-jährigen Geschädigten aus Eime abgestellt worden war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gronau (05182-923370) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr