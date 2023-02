Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Hamm - Norden (ots)

Am Dienstag, 07. Februar 2023, gegen 15 Uhr kam es auf dem Bockumer Weg in Höhe der Hausnummer 71 zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Hamm leicht verletzt wurde. Eine 47-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem VW Polo den Bockumer Weg in westliche Richtung. Vor ihm fuhren der 30-Jährige in einem Ford Ka und eine 25-Jährige mit einem Seat Ibiza. Die 47-Jährige fuhr auf das Fahrzeug des 30-Jährigen auf. Das Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Seat der 25-Jährigen geschoben. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 7000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Unfallstelle. (ab)

