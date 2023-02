POL-HAM: Fahrzeugführerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots) - Ein 13-Jähriger wurde bei einem Unfall auf der Neufchâteaustraße am Dienstagmorgen, 7. Februar, leicht verletzt. Eine 74-Jährige aus Hamm war gegen 8 Uhr in ihrem Skoda in nördliche Richtung unterwegs. In Höhe eines Fußgängerüberwegs kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem Jungen, der zu Fuß die Straße überqueren wollte. Der Hammer wurde leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen. Der ...

