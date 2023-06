Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Möckmühl / A81: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und 8.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in der Nacht auf Donnerstag auf der Autobahn 81 bei Möckmühl. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein 18-Jähriger gegen 2.45 Uhr die Kontrolle über seinen Peugeot, rammte zunächst links die Leitplanke, geriet nach rechts in den Grünstreifen und schleuderte hier um die eigene Achse. Beide Insassen des Peugeots zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten insKrankenhaus gebracht werden. Der Peugeot wurde abgeschleppt.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: In Keller eingebrochen und vor Polizei geflüchtet

Am Mittwochabend brachen bislang Unbekannte mit roher Gewalt in einen Kellerraum in der Hauptstraße in Bad Friedrichshall ein. Die Täter verschafften sich gegen 21 Uhr auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Kellertrakt eines Mehrfamilienhauses, öffneten mit roher Gewalt ein Kellerabteil und entwendeten zwei E-Scooter. Anschließend flüchteten sie in Richtung Mühlstraße. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt zufällig eine Polizeistreife. Beim Erkennen des Streifenwagens ergriffen die Unbekannten die Flucht und ließen ihre Beute zurück. Die Scooter konnten sichergestellt werden, die Suche nach den Tätern geht nun weiter. Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Friedrichshall unter der Telefonnummer 07136 98030 entgegen.

Neckarsulm: Eine Leichtverletzte und 20.000 Euro Schaden nach Unfall

Vermutlich weil ein 86-Jähriger die Vorfahrt missachtete, kam es am Mittwochnachmittag in der Binswanger Straße in Neckarsulm zu einem Unfall mit Personenschaden. Der Senior fuhr gegen 16.05 Uhr mit seinem Audi von der Robert-Mayer-Straße in die Binswanger Straße ein. Hierbei übersah er vermutlich eine vorfahrtsberechtigte 23-jährige Skoda-Fahrerin und rammte den PKW. Durch den Unfall wurde die junge Frau leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 20.000 Euro.

Neuenstadt: Massiven Schaden verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Knapp 10.000 Euro Sachschaden hinterließ eine bislang unbekannte Person am späten Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters im Bahnweg in Neuenstadt. Gegen 17.30 Uhr soll ein Sprinter mit polnischem Kennzeichen versucht haben, zwischen einem VW Crafter und einem BMW X2 einzuparken. Der Sprinter soll mehrfach rangiert haben, um in die Parklücke einzufahren und beschädigte währenddessen beide Fahrzeuge. Nachdem der Einparkversuch misslang, soll der Sprinter einfach weggefahren und in Richtung Autobahnauffahrt geflüchtet sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Bad Friedrichshall: Fußgänger angefahren und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Leicht verletzt wurde eine 28-jährige Fußgängerin am späten Mittwochabend, als sie auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg an der Hagenbacher Straße entlangging. Gegen 23.35 Uhr unterhielt sich die 28-Jährige mit ihrem Begleiter, als sie die Straße queren wollte. Hierbei übersah sie einen von hinten heranfahrenden Fahrradfahrer, wodurch es zur Kollision kam und beide stürzten. Der Fahrradfahrer stand einfach auf und fuhr davon, die 28-Jährige musste durch einen hinzugerufenen Rettungswagen versorgt werden. Der Fahrradfahrer wurde als: - 20-30 Jahre alt - Männlich beschrieben. Wer kann Hinweise zu dem Mann geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Oedheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am Mittwochmorgen an einem VW Tiguan in der Brunnenstraße auf dem Verbindungsweg zwischen Oedheim und Degmarn. Der Unbekannte streifte gegen 9.45 Uhr an dem PKW entlang und floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Ellhofen: Versuchter PKW-Aufbruch

Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag den Mercedes eines 73-Jährigen in der Kirchstraße in Ellhofen auf. Die Unbekannten machten sich zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr auf unbekannte Art und Weise am PKW des Mannes zu schaffen, sodass die Alarmanlage auslöste. Als der Besitzer nach seinem Wagen sah, konnte er zunächst nichts Verdächtiges feststellen. Kurz danach ging in der Nachbarschaft eine weitere Autoalarmanlage los. Am nächsten Morgen stellte der Senior einen Schaden in geschätzter Höhe von 100 Euro fest, entwendet wurde jedoch nichts. Hinweise zur Tat gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Untergruppenbach: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwochnachmittag in der Heilbronner Straße in Untergruppenbach und flüchtete anschließend. Eine 28-Jährige hatte ihren Nissan Micra gegen 14 Uhr in der Heilbronner Straße abgestellt. Als sie gegen 18 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Cleebronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwochnachmittag kam es in der Rotbühlstraße in Cleebronn zu einem Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Zurück blieb jedoch nur ein 40-jähriger Opel-Fahrer, alle anderen Unfallbeteiligten fuhren davon. Gegen 15.30 Uhr fuhr der Opel-Lenker in Richtung Frauenzimmern. Ein entgegenkommender Sattelauflieger scherte plötzlich auf die Fahrbahn des Opels aus, sodass der 40-Jährige eine Vollbremsung einleiten musste. Ein dahinterfahrender Rollerfahrer fuhr dem Opel auf. Nach dem Unfall fuhr der Sattelauflieger weiter, der Rollerfahrer richtete sein Moped auf und fuhr auch einfach weiter. An der Unfallstelle blieb lediglich der 40-Jährige mit nun knapp 1.000 Euro Schaden am Opel zurück. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Eppingen: Ohne Führerschein und unter Einfluss berauschender Mittel gefahren

Ohne Führerschein, dafür jedoch mit einigen berauschenden Substanzen im Blut fuhr ein 34-Jähriger am Donnerstagabend in Eppingen umher. Gegen 23.10 Uhr führte eine Streife des Polizeireviers Eppingen eine Verkehrskontrolle durch, da sich die Beifahrerin aus dem Schiebedach des PKWs herauslehnte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeuglenker keine gültige Fahrerlaubnis hatte, sowie unter dem Einfluss von Drogen und knapp einem Promille Alkohol stand. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde zudem ein Faustdolch aufgefunden und beschlagnahmt. Der Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten und darf nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Bad Rappenau: Wer ist gefahren? Betrunken Unfall verursacht Bislang unklar ist, wer bei einem Unfall in der Treschklinger Straße in Bonfeld in der Nacht auf Donnerstag gefahren ist. Gegen 3.05 Uhr kam ein Roller in Fahrtrichtung Ortsmitte in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen dort geparkten VW. Hinzugekommene Ersthelfer verständigten daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich eine 23-Jährige und ein 23-Jähriger bei dem Roller. Beide wiesen Sturzverletzungen auf, sodass sie vermutlich beide auf dem Roller mitgefahren sind. Bei der Befragung stritten beide jedoch ab, gefahren zu sein. Die beiden 23-Jährigen standen jeweils mit über einem Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Bei beiden wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Wer kann Angaben zur Fahreigenschaft machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Eppingen: Mit 50 km/h zu viel unterwegs

Das Polizeirevier Eppingen führte am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße 592 zwischen Gemmingen und Richen durch. Hierbei wurde ein Fahrer bei erlaubten 70 km/h mit 50 km/h zu viel gemessen und zur Anzeige gebracht. Der Mann muss vermutlich mit einem Fahrverbot rechnen.

Heilbronn: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

2.500 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am Mittwochvormittag an einem Renault in einem Parkhaus in der Lerchenstraße in Heilbronn. Der Unbekannte streifte zwischen 10.45 Uhr und 11.05 Uhr an dem PKW entlang und floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Betrunken Unfall verursacht und abgehauen

Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der Peter-Bruckmann-Brücke ein Unfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Der Kraftomnibusfahrer fuhr auf der Saarlandstraße in Richtung Peter-Bruckmann-Straße und hielt an der dortigen Bushaltestelle. Als der Busfahrer wieder auf die Straße auffuhr, hielt hinter ihm ein Fahrzeug, um ihn passieren zu lassen. Dieser PKW wurde plötzlich von einem Opel Vectra überholt, der anschließend über die Sperrfläche fuhr und den Bus hinten links rammte. Der Opel fuhr anschließend einfach davon. Da das Kennzeichen abgelesen wurde, konnte der Fahrer des Unfallwagens ermittelt werden. Dieser machte einen alkoholisierten Eindruck, sodass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Mann musste die Polizeibeamten zu einer Blutentnahme begleiten und den Führerschein abgeben.

Heilbronn: Versuchter Einbruch in Verkaufsstand

Unbekannte brachen am Freitagmorgen einen Verkaufsstand in der Straße "im Hospitalgrün" auf. Der oder die Täter machten sich an der Türe zu schaffen, gelangten aber aus ungeklärter Ursache nicht in den Stand. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Unter der Telefonnummer 07131 74790 nimmt das Polizeirevier Heilbronn Hinweise zur Tat entgegen.

