Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.06.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Scheibe an Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Mittwochabend die Scheibe eines Hyundais beschädigte. Das Fahrzeug stand gegen 19 Uhr vor einer Garage in der Rudolf-Mößner-Straße in Kupferzell. Vermutlich wurde die hintere rechte Scheibe des i30 durch einen kleinen schwarzen Gegenstand beschädigt, sodass Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell