POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.06.2023

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Mehrere Fahrzeugbrände - hoher Sachschaden

Mehrere Fahrzeugbrände beschäftigten Feuerwehr und Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in Heilbronn. Gegen 21.00 Uhr geriet auf dem Experimentaplatz ein Elektrobus, der an eine Ladestation angeschlossen war, in Brand. Das Fahrzeug, das autonom bewegt werden kann, wurde durch den Brand stark beschädigt. Die Bergung stellte sich aufgrund der Erforderlichkeit einer speziellen Kühlung der Batterien als aufwändig dar. Der entstandene Sachschaden dürfte über 100 000 Euro betragen. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt in Frage.

Kurz nach Mitternacht, gegen 00.40 Uhr, bemerkten Zeugen, dass ein geparkter Peugeot Boxer im Bereich der Wartbergstraße in Brand geraten war. Die Feuerwehr war auch hier schnell am Einsatzort, konnte aber nicht verhindern, dass ein daneben geparkter VW Golf durch das Feuer ebenfalls beschädigt wurde. Der Peugeot brannte im Motorbereich vollständig aus. Ein Baum wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

Neckarsulm: Baustellenfahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Am Freitagabend, gegen 18.15 Uhr, waren bei Neckarsulm eine 20-jährige Renault Twingofahrerin sowie ein 72-jähriger Mercedeslenker auf der B 27 zwischen der Autobahnanschlussstelle Neckarsulm und dem Stadion "Pichterich" in Richtung Bad Friedrichshall unterwegs. Da im dortigen Baustellenbereich ein Baustellenfahrzeug, das zuvor überholt hatte, unvermittelt vor den Beiden wendete und in Richtung Heilbronn zurückfuhr, musste die 20-Jährige ihr Fahrzeug stark abbremsen. Der nachfolgende Mercedeslenker bemerkte dies zu spät und fuhr leicht auf den Renault auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1 000 Euro. Bei dem unbekannten Baustellenfahrzeug soll es sich um einen dunklen Kombi mit einer Firmenaufschrift handeln. Die Polizei in Neckarsulm, Tel. 07132 93170, sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Insbesondere werden Fahrzeugführer gesucht, die von dem Baustellenfahrzeug ebenfalls überholt wurden bzw. hinter diesem Fahrzeug vor dessen Wendevorgang abbremsen mussten.

Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Betrunkener randaliert und verletzt Polizeibeamten

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Polizei in Tauberbischofsheim zu einer randalierenden Person im Barbarossaweg in Tauberbischofsheim gerufen. Gegen 04.00 Uhr warf ein betrunkener 38-Jähriger Flaschen auf den Balkon eines Nachbarn und hatte diesen bereits am Vorabend bei einer Auseinandersetzung verletzt. Da sich der Randalierer uneinsichtig zeigte, wurde er von den eingesetzten Polizeistreifen in Gewahrsam genommen. Der 38-Jährige wehrte sich dabei so heftig, dass sowohl er, als auch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurden. Den Randalierer erwarten nun mehrere Anzeigen.

Hohenlohekreis

Neuenstein: Angebliche Schüsse - Großeinsatz von Rettungsdienst und Polizei

Am späten Freitagabend, gegen 22.45 Uhr, wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass in einem Teilort von Neuenstein aus einem Wohnhaus Schüsse und anschließend Schreie wahrgenommen wurden. Da sich die Situation für die Polizei an der betreffenden Örtlichkeit zunächst nicht klären ließ, wurden der Rettungsdienst, die Feuerwehr und auch das THW hinzugezogen, die sich mit mehr als 15 Fahrzeugen und über 70 Kräften für einen Einsatz bereithielten. Die Polizei selbst war mit sieben Streifen im Einsatz. Deren Ermittlungen ergaben letztendlich, dass in dem Wohnhaus alles in Ordnung war. Vermutlich hatten Unbekannte, evtl. Jugendliche, in der Umgebung des Wohnhauses zumindest schussähnliche Geräusche verursacht und so den Großeinsatz ausgelöst. Die betreffenden Personen konnten bisher nicht ermittelt werden.

Neckar-Odenwald-Kreis

Hardheim: Beim Abbiegen nicht aufgepasst - Unfall

Am Freitagvormittag, gegen 11.15 Uhr, war ein 34-jähriger Toyotafahrer in der Kolpingstraße in Hardheim unterwegs und wollte nach links in die Ritter-Wolf-Straße abbiegen. Da er beim Abbiegen nicht weit genug rechts fuhr, streifte er das Fahrzeug eines 52-jährigen VW-Lenkers, der, auf der Ritter-Wolf-Straße fahrend, an der Einmündung zur Kolpingstraße angehalten hatte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 9 000 Euro.

