Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.06.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Waldbrunn: Kontrolle über Fahrzeug verloren - Zwei Verletzte

Vermutlich weil ein Insekt im Inneren seines PKWs herumflog, verlor ein 22-Jähriger am Sonntagabend bei Oberdielbach die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der junge Mann war gegen 19.45 Uhr mit seinem Toyota auf der Landesstraße 524 aus Strümpfelbrunn kommend in Richtung Oberdielbach unterwegs, als sich das Tierchen in sein Auto verirrte und seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Kurz darauf kam der 22-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich der Toyota und kam im Grünstreifen in Seitenlage zum Stehen. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Am Fahrzeug und einem Leitpfosten entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.100 Euro. Da der Toyota nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

Mudau: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Nachdem eine bisher unbekannte Person am Freitagmorgen bei Unterneudorf einen Fahrradfahrer und einen PKW-Lenker gefährdete, sucht die Polizei Zeugen. Der 38-jährige Fahrradfahrer war gegen 7.45 Uhr auf der Landesstraße 585 von Unterneudorf kommend in Richtung Buchen unterwegs, als er kurz vor einer Kuppe auf Höhe des Pfeiffersweg, trotz Gegenverkehrs, von einem Kleinwagen überholt wurde. Sowohl der 38-Jährige als auch das entgegenkommende Auto mussten stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Bei dem überholenden PKW soll es sich um einen gelb-grünlichen Kleinwagen gehandelt haben. Das entgegenkommende Auto soll schwarz und mindestens so groß wie ein Golf gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin machen können. Des Weiteren wird der ebenfalls durch das Überholmanöver gefährdete Lenker des entgegenkommenden PKWs gesucht. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Seckach: Betrunken und ohne Versicherungsschutz im Straßenverkehr unterwegs

Über 1,6 Promille zeigte ein Alkoholtest am Sonntagmorgen bei Seckach an. Kurz vor 7 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Buchen einen E-Roller-Fahrer auf einem Feldweg in Richtung der Landesstraße 520. Bei der Kontrolle stellte sich zunächst heraus, dass für den Roller kein Versicherungsschutz bestand. Im weiteren Verlauf nahmen die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des 30-Jährigen wahr, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser das Ergebnis von mehr als 1,6 Promille anzeigte, musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell