POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 69-Jährigem aus Ueckermünde

Stralsund (ots) - Die als vermisst gemeldete 17-jährige Jugendliche wurde nach Hinweisen wohlbehalten in Stralsund aufgegriffen. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen sind eingestellt worden. Vielen Dank an dieser Stelle an die Medienvertreter für die Veröffentlichungen. Es wird darum gebeten, die personenbezogenen Daten zu löschen. Mit freundlichen Grüßen EPHK ...

