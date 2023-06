Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.06.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Rosenberg: Unfall mit schwer verletzter Person

Vermutlich weil der Reifen eines Wohnmobils platzte, kam es am Montagvormittag zu einem Unfall auf der Autobahn 81 zwischen Osterburken und Boxberg. Die 80-jährige Fahrerin des Wohnmobils fuhr auf Höhe Rosenberg in Richtung Würzburg, als plötzlich einer der Reifen ihres Wohnmobils platzte. Das Wohnmobil soll daraufhin ins Schlingern gekommen sein, überschlug sich und landete auf der Seite. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme zwei Stunden lang gesperrt werden. Aufgrund einer Vorerkrankung musste der 80-Jährige Beifahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Die 80-jährige Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Das Wohnmobil musste mit einem Spezialfahrzeug geborgen werden, der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

