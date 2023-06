Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.06.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim - Neunkirchen: Versuchter Einbruch in Gartenhaus

Unbekannte versuchten zwischen Samstag, 21.30 Uhr und Sonntag, 19.30 Uhr, in eine Gartenhütte in den Schrebergärten in der Hofäckerstraße einzubrechen. Die Täter versuchten die Türe aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Die Türe wurde stark beschädigt, der Sachschaden kann jedoch bislang nicht beziffert werden. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim telefonisch unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Bad Mergentheim: PKW beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Sonntagmittag in der Hauptstraße in Bad Mergentheim und flüchtete anschließend. Eine 25-Jährige hatte ihren Skoda gegen 13 Uhr auf dem Schotterparkplatz eines Restaurants abgestellt. Als sie gegen 15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden an der Heckstoßstange fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Edelfingen: Unfall durch Übermüdung - eine Person leicht verletzt

Vermutlich weil ein 20-Jähriger übermüdet Auto gefahren ist, ereignete sich am Freitagnachmittag ein Unfall auf der Bundesstraße 290 zwischen Edelfingen und Bad Mergentheim. Gegen 17.10 Uhr fuhr der 20-jährige Opel-Fahrer in Richtung Bad Mergentheim. Nach eigenen Angaben fielen ihm auf der Fahrt bereits mehrfach die Augen zu. An der Ortseinfahrt Edelfingen sollen ihm erneut die Augen zugefallen sein, weswegen er auf einen vor ihm haltenden Opel eines 42-Jährigen auffuhr. Der 42-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.500 Euro.

Wertheim: Vier Leichtverletzte und 20.000 Euro Schaden nach Unfall

Leichte Verletzungen trugen vier Personen davon, als sich am Samstagabend auf der Landesstraße 2310 ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignete. Gegen 20.50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Dacia-Fahrer die Hauptstraße aus Bettingen kommend in Richtung L2310. Beim Abbiegen auf die L2310 übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigten Seat eines 52-Jährigen, sodass es zur Kollision kam. In der Folge entstanden über 20.000 Euro Sachschaden. Der 18-Jährige und sein 22-Jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt, ebenso der 52-Jährige und seine 53-jährige Beifahrerin. Alle Personen wurden in Krankenhäuser verbracht. Die beiden PKW mussten abgeschleppt werden.

Tauberbischofsheim: Fahrradkontrollen durch Polizei durchgeführt

Knapp 150 Fahrräder und deren Fahrer wurden von Beamten des Polizeireviers Tauberbischofsheim am Freitag am Fahrradweg in Höhe des Bahnhofs Distelhausen kontrolliert. In der Zeit von 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr überprüften die Beamten die Fahrräder und Pedelecs auf technische Mängel und deren Fahrer auf Fahrtauglichkeit. 32 Fahrzeuge mussten beanstandet werden. Die Besitzer der mangelhaften Fahrzeuge wurden mit einer Verwarnung und einer Beschreibung der Mängel weiterfahren gelassen.

Tauberbischofsheim: Brand am Edelberg - Zeugen gesucht!

Am Sonntagnachmittag kam es im Bereich des Edelbergs zu mehreren Bränden. Anwohner meldeten gegen 16.50 Uhr eine schwarze Rauchsäule, die vom Edelberg heraufziehen würde. Knapp 83 Feuerwehrleute und örtliche Bauern mit Traktoren und Wasserfässern schafften es, den Brand nach einiger Zeit unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Die Landesstraße 578 musste kurzzeitig wegen der starken Rauchentwicklung voll gesperrt werden. Die Brandursache ist bislang noch unklar, der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Knapp eine Woche vorher hatte es am 5. Juni gegen 19.45 Uhr an nahezu derselben Stelle schon einmal gebrannt. Nun ermittelt die Polizei. In unmittelbarer Nähe zum Brandherd befanden sich nach ersten Informationen mehrere Personen bei einem Fest. Bei diesen handelt es sich eventuell um wichtige Zeugen. Diese Personen und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

