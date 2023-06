Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.06.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Mulfingen: Buswartehäuschen beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen Samstag und Sonntag zu einer unbekannten Zeit ein Wartehäuschen in der Straße "Unterer Bach" in Mulfingen. Die unbekannten Personen schlugen eine Seitenscheibe ein und verursachten dabei knapp 500 Euro Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06294 234 beim Polizeiposten Krautheim zu melden.

Mulfingen: Weidezaungerät entwendet

Im Gewann Geißberg wurde zwischen dem 5. Juni und dem 10. Juni das komplette Weidezaungerät eines 49-Jährigen entwendet. Das Multifunktionsgerät diente zur Stromimpulsgebung und war mit einem Solarmodul versehen. Das Gerät war nahe der Landesstraße 1022 in Richtung Simprechtshausen im Bereich der Abzweigung zum Schützenhaus Mulfingen platziert gewesen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 800 Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Krautheim unter der Telefonnummer 06294 234 entgegen.

Öhringen: E-Scooter gestohlen

Unbekannte entwendeten am Montag zwischen 14.45 Uhr und 19 Uhr einen E-Scooter der Marke Segway am Bahnhof in Öhringen. Der Scooter war mit einem Schloss an den Fahrradständern im Parkhaus des S-Bahnhofes angeschlossen gewesen. Der Wert des Diebesgutes wird auf 589 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 82-Jähriger am Montagmittag in der Bahnhofstraße in Öhringen bei einem Verkehrsunfall zu. Eine 25-jährige Renault-Fahrerin bog gegen 12.50 Uhr auf den Parkplatz einer Bank ein. Der ältere Herr befand sich zu dem Zeitpunkt auf dem Gehweg und machte einen kleinen Schritt zurück. Durch diesen Schritt fuhr die Frau über die Ferse des Mannes, sodass dieser stürzte und sich schwer verletzte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

