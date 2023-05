LPI-SHL: Zwei Pkw beschädigt

Breitungen (ots) - Am Freitag betraten Unbekannte ein Grundstück in Breitungen, Winne und entwendeten aus einem Hasenstall zunächst einige Junghasen. Am Folgetag wurde das Grundstück erneut aufgesucht und ein Rammler entwendet. Eine "Flucht" der Tiere wird durch den Besitzer ausgeschlossen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: 03693-591-0 E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de ...

mehr