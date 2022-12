Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg sind nach einem mutmaßlichen Verkehrsunfall auf der Suche nach einem Zeugen, welcher den möglichen Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen beobachtet haben soll. Eine BMW-Fahrerin wollte am Montagmittag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr rückwärts vom Volksbank-Gelände, in der Okenstraße, auf den Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand einparken. Hierauf warf ihr der circa 60-jährige gesuchte Zeuge vor, den hinter ihr parkenden weißen VW-UP touchiert zu haben. Zwischen der Fahrzeugführerin und dem Mann kam es aufgrund der Meinungsverschiedenheit über die Kollision zu einem Streitgespräch. Nach Aufforderung des Herrn hinterließ die Dame schließlich ihre Telefonnummer am beschädigten Auto. Der Zeuge sowie Hinweisgeber zu dem Herrn, welcher den Zusammenstoß beobachtet haben soll, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.

/ lg

