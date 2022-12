Offenburg (ots) - Am Sonntag wurden in Offenburg Fahrräder entwendet. Zwischen 8 und 10 Uhr wurde in der Gustav-Ree-Anlage ein ordnungsgemäß verschlossenes E-Bike der Marke Zündapp in der Farbe anthrazit und rot, im Neuwert von 1.325 Euro, entwendet. Zwischen 17 und 21 Uhr war ein in der Moltkestraße angekettetes schwarzes Mountainbike der Marke Cube das Objekt der Begierde bislang unbekannter Täter. /ag Rückfragen ...

