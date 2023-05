Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Breitunger Blödsinn

Breitungen/Werra (ots)

In den frühen Morgenstunden des 27.05.2023 erlaubten sich unbekannte Personen in Breitungen einen Scherz, der nicht wirklich witzig war. Im Bereich der dortigen Baustelle - Nürnberger Straße Ecke Meininger Straße - wurden diverse Verkehrszeichen und Verkehrswarneinrichtungen so umgestellt, dass keine schlüssige Verkehrsführung mehr gegeben war. Die Fahrbahn in Richtung Barchfeld war unter anderem gar nicht mehr befahrbar. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, zur Ermittlung der bisher unbekannten Täter, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03693 5910 oder per E-Mail an sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de mit der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell