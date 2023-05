LPI-SHL: Diebstahl aus Pkw

Suhl (ots) - Am 26.05.2023 zwischen 13.45 Uhr und 15.38 Uhr entwenden unbekannte Täter das hintere amtliche Kennzeichen eines in der Tiefgarage in der Pfarrstraße in Suhl geparkten Pkw Kia. Der Schaden beträgt ca. 100,- Euro. Hinweise zur tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

mehr