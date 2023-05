LPI-SHL: Sachbeschädigung an Pkw

Suhl (ots) - Am 26.05.2023, gegen 07.20 Uhr befährt eine 15jährige Suhlerin die Schleusinger Straße mit ihrem Kleinkraftrad. Kurz vor der Klinikum-Kreuzung quert ein Fuchs die Fahrbahn und kollidiert mit dem Vorderrad des Kleinkraftrades, so dass die Fahrerin stürzt. Die Fahrerin wird dabei leicht verletzt ins Klinikum Suhl eingeliefert, der Sachschaden am Fahrzeug beträgt ca. 1000,- Euro. Rückfragen bitte an: ...

mehr