Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizeibekannter Dieb auf frischer Tat ertappt- Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Ladendetektiv fasste am Donnerstag, 17.11.2022, nach Auslösen des Sicherungsalarms einen Dieb. Der Wiederholungstäter ging in Haft.

Ein 25-jähriger Mann verließ um 15:50 Uhr ein Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße mit einem prall gefüllten Rucksack und löste am Ausgang den Sicherungsalarm aus. Der in der Nähe stehende Ladendetektiv sprach den 25-Jährigen an und forderte ihn auf, nochmal ohne Rucksack durch die Schleuse zu gehen. Als dabei kein Alarm ausgelöst wurde, flüchtete der Mann über die Karl-Eilers-Straße in Richtung Friedenstraße. Der Detektiv ergriff ihn nach kurzer Verfolgung und führte ihn, obwohl der Dieb versuchte sich aus dem Griff zu lösen, zurück zum Geschäft.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Rucksack sowie dessen Inhalt, eine Jacke und drei Hosen, um Diebesgut aus dem Geschäft handelte.

Den hinzugerufenen Polizisten gestand der 25-Jährige ohne festen Wohnsitz den Diebstahl zum Zweck der Finanzierung seiner Drogenabhängigkeit.

Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Der polizeibekannte Dieb wurde dem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell